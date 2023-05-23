Лавров назвал Наргиз сатаной в юбке, которую не любят в родном Узбекистане

Продюсер Сергей Лавров заверил, что узбеки называют свою землячку, исполнительницу Наргиз Закирову, "сатаной в юбке".

52-летняя певица не в состоянии построить карьеру на родине. Узбеки "не любят" артистку. По всей видимости, не последнюю роль здесь играет внешний вид знаменитости.

Узбеки - "патриархальный и верующий" народ, а Закирова, являясь мусульманкой, побрилась налысо и набила уйму тату.

При всем при этом, в Узбекистане просто отсутствуют такие деньги, которые та имела в РФ. Сейчас Наргиз вся в поисках нового способа заработка.

Накоплений у певицы нет, так как она все растранжирила.