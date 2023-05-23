Украинская певица Камалия посетила Каннский кинофестиваль в компании своего мужа Мохаммада Захура

Супруги выглядели на красной дорожке Каннского кинофестиваля очень ярко. В знак поддержки Украины они выбрали наряды цветов украинского флага. Камалия немедленно поделилась с подписчиками фотографией с Канн со своими подписчиками.

Певица с мужем выглядят довольными и даже счастливыми, хотя не так давно ходили слухи о том, что Мохаммад и Камалия планируют разводиться. Там же в Каннах Камалия отметила свой день рождения, на который супруг сделал ей роскошный сюрприз и назвал любимой женщиной.