Украинская певица Камалия посетила Каннский кинофестиваль в компании своего мужа Мохаммада Захура

11:25 2023-05-23

Певица Камалия и ее супруг миллиардер Мохаммад Захур появились на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в ярких нарядах.

Супруги выглядели на красной дорожке Каннского кинофестиваля очень ярко. В знак поддержки Украины они выбрали наряды цветов украинского флага. Камалия немедленно поделилась с подписчиками фотографией с Канн со своими подписчиками.

Певица с мужем выглядят довольными и даже счастливыми, хотя не так давно ходили слухи о том, что Мохаммад и Камалия планируют разводиться. Там же в Каннах Камалия отметила свой день рождения, на который супруг сделал ей роскошный сюрприз и назвал любимой женщиной.

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