Меладзе выступит на сцене Узбекистана после отмены выступлений в РФ

Валерий Меладзе даст концерт в Ташкенте. Выступление намечено на 26 мая текущего мая, концертной площадкой мероприятия станет дворец Дружбы народов.

Певец находится в числе знаменитостей, выступающих против СВО РФ В Украине.

Российская сторона не могла не отреагировать на позицию артиста. Его выступление в северной столице России, намеченное на 30 июня, отменено.

Не увидят исполнителя и жители Красноярска, Иркутска, Ростова, Новосибирска, Кемерова, Барнаула и многих других городов.

Ранее родившийся в Донбассе продюсер Юрий Барадаш призвал россиян бойкотировать Меладзе.