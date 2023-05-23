Авиакомпания Бахрейна начинала как воздушное такси

Лететь придется шесть часов, но провести их можно вполне комфортно: даже в эконом-классе расстояние между креслами позволяет вытянуть ноги.

Вбизнесе же кресло превращается в полноценную кровать, а для сна вам подарят пижаму.

Любопытно, что история авиакомпании началась в конце 1940-х, когда британский пилот Фредди Босворт впервые запустил воздушное такси между Мухарраком, Дохой и городом Дахран в Саудовской Аравии.

С тех пор полетная география Gulf Air увеличилась до 52 городов в 29 странах мира, а еще авиакомпания много лет выступает официальным спонсором Гран-при Бахрейна, первых на Ближнем Востоке гонок «Формулы-1».