Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, что надо есть, чтобы весь день сохранять бодрость

Избежать в течение дня усталости поможет правильное питание, считает нутрициолог Елена Свиридова, сообщает Лента.ру.

Свиридова отмечает, что в течение дня можно позволять себе небольшие радости.

Иногда человек так устает на работе, что очень трудно дождаться конца рабочего дня. В таком случае можно порадовать себя вкусными, но полезными перекусами. Это может быть батончик, сухофрукты либо любимый заваренный чай… Все это придаст сил организму, а еще поднимет настроение и мотивацию продолжать работу, — рассказала она.

Чтобы сохранить энергию и бодрость, надо есть маленькими порциями, уточнила Свиридова. Редкие, но большие объемы еды могут не просто плохо сказаться на организме, но также лишить последних сил.

Если человек голодный, он готов съесть едва ли не все, что видит. Но надо держать себя в руках.

Свиридова при этом добавила: для рационального распределения в течение суток сил и энергии надо воздержаться от приемов пищи перед сном. Дело в том, что организм после еды начинает пробуждаться. А поздний вечер - не лучшее время для активности.