Дочь Арнольда Шварцнеггера Кэтрин показала свою младшую дочку от Криса Пратта в соцсетях

21 мая маленькой Элоизи, младшей дочери актера Криса Пратта и писательницы Кэтрин Шварцнеггер исполнился один год. Любящие родители устроили для малышки праздник, и мама не смогла удержаться, чтобы не выложить нежное фото внучки железного Арни.

У Криса Пратта и Кэтрин Шварцнеггер кроме Элоизи есть еще и старшая дочь Лайла Мария. Они стараются обеспечить детям спокойное детство, а потому редко публикуют их в соцсетях, и делают это так, чтобы не показывать их лица.