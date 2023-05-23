Лукашенко пообещал «сорвать шкуру» с губернаторов за проблемы медициной в селе

Во вторник, 23 мая, Telegram-канал пресс-службы Александра Лукашенко "Пул Первого" обнародовал слова президента, произнесённые им сегодня во время заседание по здравоохранению в Беларуси, которое проходит во Дворце Независимости в Минске. В ходе мероприятия Лукашенко публично заявил, что никогда не простит губернаторов страны за наличие проблем с доступностью медицины в сёлах.

Характерно, что при этом Александр Лукашенко сообщил о своей готовности "сорвать шкуру" с губернаторов в случае, если они не смогут устранить проблематику доступности медицинской помощи в посёлках.