В Брюсселе есть и писающая собачка

В этом случае вполне символично – после пива, знаете, и собаке терпеть сложно, не то, что человеку.

Судя по фото, местные поклонники пёсика стараются доработать малую скульптурную композицию, дорисовывая на столбике соответствующие следы жёлтой краской.

Как отметил один из комментаторов на туристическом сайте, Jenneke Pis – это аналог "Писающего мальчика", но без смысла и вторично:

"Мальчик – оригинально, собачка – банально, девочка – пошло".