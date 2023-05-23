Певице Анне Тринчер вновь придется ложиться под нож после удаления зубов мудрости

Певица Анна Тринчер рассказала, что после первой операции по удалению зубов мудрости у нее начались осложнения, и дело почти дошло до абсцесса. Сейчас она принимает антибиотики и сидит на обезболивающих.

Но это только до того, как она отыграет концерты, которые не сможет отменить. После ей придется снова прибегнуть к хирургическому вмешательству. Это вызвало у певицы сильнейший стресс, ведь, по ее словам, она и с первой операцией изрядно намучилась.