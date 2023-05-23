Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о том, что потеряла аппетит

12:19 2023-05-23

Блогер и супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала подписчикам, что ее самочувствие из-за отсутствия аппетита оставляет желать лучшего.

Екатерина Репяхова пожаловалась подписчикам, что у нее пропал аппетит. Она ничего не может есть вот уже более пяти дней, и находится в крайне ослабленном состоянии. Становится проблемой даже выйти на улицу. На днях ей стало плохо.

Также она не может носить на руках их с Виктором общего сына Мишу, который весит, по словам Екатерины, 15 килограммов. Чтобы хоть как-то держаться на плаву Репяхова старается есть через силу, и надеется, что аппетит вновь к ней вернется.

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