Украинская певица Тина Кароль рассказала, что готовит новые песни вместе с композитором Дайан Уоррен

12:26 2023-05-23

В своем Телеграм-канале Тина Кароль рассказала поклонникам, что сейчас она работает над новым музыкальным материалом вместе с композитором Уитни Хьюстон Дайан Уоррен.

Тина Кароль рассказала, что химия, необходимая для успешной работы, возникла между нею и Дайан Уоррен с самой первой ноты, и они поняли, что сотрудничество будет плодотворным. Также певица поблагодарила Вселенную за возможность поработать с легендарным композитором, которая писала песни для Уитни Хьюстон.

Так что поклонники Тины Кароль замерли в ожидании: какие новые песни она подготовит на сей раз. Дайан Уоррен является лауреатом множества музыкальных премий, в том числе и Грэмии и Оскара за вклад в киноиндустрию.

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