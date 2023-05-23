Звезда Звездных войн Марк Хэмилл разыграет авторскую вышиванку за донат в помощь украинским школьникам

Исполнитель роли Люка Скайуокера присоединился к кампании Юнайтед24. Актер выложил в Твиттере фотографию, где он позирует в авторской вышиванке с украинским орнаментом, в узор которого включены световые мечи, которыми сражался его герой в фильме.

Марк Хэмилл призвал подписчиков делать пожертвования на дело помощи украинцам, а также заявил, что таких вышиванок всего две в мире. Одна из них сделана для него, а другую получит тот, кто сделает щедрое пожертвование на помощь украинским школьникам.