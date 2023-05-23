Родила от другого: ДНК-тест показал, что отец зачатого с помощью ЭКО сына ему не родной

Американцы Донна и Ваннер Джонсон решили больше узнать о своей семье, и вместе со своими двумя детьми сделали ДНК-тесты.

Когда пришли результаты, женщина узнала: отец ее младшего сына Тима не муж, а некий неизвестный мужчина, сообщает Газета.ру.

В ходе разбирательств выяснилось: в процессе ЭКО, при помощи которого был зачат ребенок, допустили ошибку. И взяли биоматериал не Ваннера, а другого мужчины.

Поняв, что случилось, Донна и Ваннер испугались, что биологический отец мальчика может забрать у них ребенка, однако получили юридические гарантии, что по-прежнему являются родителями ребенка.

А сам Тим сообщил, что хочет разыскать биологического отца. Расследование помогло ему выйти на Девина Макнила, который стал донором случайно. Сейчас семьи поддерживают приятельские отношения.