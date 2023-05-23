Ротару обвинили в предательстве Украины на концерте во Львове

Речь идет о концерте Софии Ротару в 1989 году. Сама София Михайловна рассказывала, что жители Львова выразили недовольство тем, что она поет на русском. Выступление чуть не закончилось мордобоем.

Ротару обвинили в государственной измене. "Западенцы" ставили в укор артистке, что та "продалась" России и забыла родное.

Против нее была развернута кампания в СМИ и на ТВ в начале 90-х.

После этого случая Ротару не решалась выходить на украинскую сцену в течение 3-ех лет, утверждая при этом, что готова выступать для всех, кто любит ее творчество.