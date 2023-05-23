Пекинская капуста уходит в цвет: почему так и что делать

Пекинская капуста - овощ, который пока не всем огородникам по зубам. Нередко при его возделывании дачники сталкиваются с такой проблемой, как уход растения в стрелку. О сочных хрустящих кочанах в таком случае приходится забыть.

Почему так происходит? Причин немало, но главная из них - нарушение севооборота.

Пекинская капуста не завяжет кочан и уйдет в цвет, если на грядке до нее рос овощ из семейства крестоцветных. К примеру, пекинку нельзя сажать после кресс-салата, руколы, редиса, брокколи.

А вот после лука, томатов или огурцов она чувствует себе очень хорошо!

Плотные кочаны также могут не завязываться из-за дефицита кальция. Чтобы исправить эту ситуацию, культуру надо раз за сезон подкормить кальциевой селитрой.

Для этого подготовить раствор из расчета 30 г вещества на 10 воды. Полить им пекинскую капусту через пару недель после всходов, а потом еще раз - спустя 2-3 дня после после прореживания.