Андрей Данилко показал в соцсетях прогулку по Таллину в компании актрисы его коллектива Инны Белоконь

Таллин стал первым городом в рамках концертного тура Андрея Данилко с его коллективом. В перерывах между репетициями и концертами Андрей вместе с актрисой Инной Белоконь прогулялись по Таллину. Фотографии с веселой прогулки артист выложил в своих соцсетях.

Данилко и Белоконь вели себя как правильные туристы: фотографировались на фоне достопримечательностей эстонской столицы, зашли в сувенирный магазин, где примерили на себя забавные шляпы в том числе и в цветах украинского флага.