Андрей Данилко показал в соцсетях прогулку по Таллину в компании актрисы его коллектива Инны Белоконь

12:54 2023-05-23

Инна Белоконь, исполняющая роль мамы Верки Сердючки в шоу Андрея Данилко и сам Андрей весело провели время в Таллине между выступлениями.

Таллин стал первым городом в рамках концертного тура Андрея Данилко с его коллективом. В перерывах между репетициями и концертами Андрей вместе с актрисой Инной Белоконь прогулялись по Таллину. Фотографии с веселой прогулки артист выложил в своих соцсетях.

Данилко и Белоконь вели себя как правильные туристы: фотографировались на фоне достопримечательностей эстонской столицы, зашли в сувенирный магазин, где примерили на себя забавные шляпы в том числе и в цветах украинского флага.

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