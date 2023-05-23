Песков: специального заседания Совбеза из-за событий в Белгородской области не будет

23 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент не намерен созывать специальное заседание Совета безопасности в связи с событиями в Белгородской области. При этом Песков подчёркивает, что он не может разглашать сведения о количестве украинских диверсантов, вторгнувшихся в регион.

Характерно, что Дмитрий Песков переадресовал сотрудникам Министерства обороны вопрос о том, почему контртеррористическая операция по вытеснению диверсионно-разведывательной группы ВСУ из Белгородской области длится уже более суток.