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Сообщение о том, что президент Украины Зеленский покинул саммит «большой семерки» в Хиросиме, было проиллюстрировано фотографией мужчин в военной форме, которые несут гроб в церкви.

В связи с этим некоторые подписчики задали прямой вопрос: «Зеленский покинул G7 в гробу?».

В данном случае речь может идти об аллегории, которая характеризует неудачную поездку Зеленского на саммит в Хиросиму. По мнению эксперта Сергея Маркелова, во время саммита G7 в Хиросиме Зеленский не прошел «проверку на вшивость».

Так, президенту Украины было нужно встретиться с мировыми лидерами, которые его не поддерживают. не поддерживающими его.

К ним относятся руководители Индии и Бразилии, но встреча с последним в итоге не состоялась, более того — ранее сообщалось, что у Зеленского возник серьезный конфликт с президентом Бразилии.