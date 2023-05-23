Писториус практически исключает участие Германии в коалиции истребителей

«Возможности для этого будут крайне ограничены и в настоящее время изучаются», — сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

Вклад Германии «незначителен, потому что у нас просто нет самолетов F-16, и, вероятно, мы не могли бы сильно помочь с подготовкой пилотов», — подчеркнул он.

Он не может комментировать действия других стран, сказал Писториус, однако он не видит «риска эскалации» в отношении России.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила в Брюсселе, что ее страна является частью коалиции истребителей, которая изначально хочет обучать украинских пилотов, а также может поставить Киеву истребители F-16 в качестве «следующего шага».

