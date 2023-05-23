Пушилин направляется в Артемовск для оценки объёма работы по восстановлению города

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где сообщил, что в эти минуты он направляется в город Артемовск, намереваясь вместе с сотрудниками различных ведомств произвести оценку объёмов необходимых для восстановления города работ.

20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска бойцами подконтрольных ему штурмовых подразделений. Ожидается, что 25 мая начнётся процедура по выводу контингента "Группы Вагнера" с Артемовского направления, которое займут солдаты регулярной армии России.