США: водитель грузовика задержан после наезда на шлагбаум возле Белого дома

«Никто из секретной службы или Белого дома не пострадал, причина и способ, которым произошел несчастный случай, расследуются», — говорится в заявлении агентства.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми позже пояснил в Твиттере, что «предварительное расследование показывает, что водитель мог намеренно врезаться в барьеры безопасности на площади Лафайет».

Он добавил, что по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело.

По сообщению местного филиала CBS WUSA9, при обыске автомобиля было обнаружено нечто похожее на нацистский флаг, но никаких дополнительных указаний на этот флаг предоставлено не было.