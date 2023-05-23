Бородина пригрозила судом журналистам за распространение о ней информации о том, что она худеет на лекарствах против диабета

Известная ведущая ТВ Ксения Бородина отрицает тот факт, что ради стройности принимала препараты для людей, страдающих сахарным диабетом. Знаменитость выразила свое недовольство фейком в социальных сетях.

Ведущая "Дома 2" обратила внимание, что возмущена такой откровенной ложью. Она пригрозила автору статьи, что может подать на него в суд за распространение фейков.

Ксения рассказала, что не осуждает тех, кто худеет на лекарствах для диабетиков, но это не ее история.

Некоторое время назад Ксения рассказала, что все ее избранники отличаются отцовской "непредсказуемостью".