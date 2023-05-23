Глава МИД Франции выступает за суд над президентом Сирии Башаром Асадом

Во вторник в эфире ТК «Франция 2», она напомнила о «сотнях тысяч смертей и применении химического оружия, приписываемых «режиму» во время гражданской войны. страны в 2011 году.

«Борьба с преступлениями, с безнаказанностью — одна из ценностей французской дипломатии», — заявила Екатерина Колонна.

Президент Сирии Башар аль-Асад вернулся на региональную арену, приняв участие в саммите Лиги арабских государств в пятницу после того, как был исключен из нее более десяти лет.

Однако Франция не намерена менять свою политику в отношении Башара Асада, заявили в МИД.