Тиранозавров было на миллиард меньше, чем ранее заявляли ученые

Сегодня новое исследование, опубликованное в журнале Palaeontology, уточняет эти результаты, а цифра снижена.

«Их было бы почти 1,7 миллиарда до неудачной встречи с астероидом», — пишет ScienceAlert.

Новая оценка основана на самых передовых на сегодняшний день знаниях о биологии тираннозавров, особенно в отношении их роста и размножения.

«Время генерации, а также ожидаемая продолжительность жизни, общая репродуктивная способность и репродуктивная ценность особей, рассчитанные по предыдущей модели, сильно противоречили нашему нынешнему пониманию биологии тираннозавра и других теропод», — утверждает в своей публикации Ева Грибелер, исследователь эволюционной экологии из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце, Германия.

Чтобы получить цифру в 1,7 миллиарда тираннозавров, немецкий исследователь использовал обновленные модели выживаемости и зрелости ящеров.

В совокупности эти расчеты показывают, что «T. rex имел более низкую выживаемость, чем считалось ранее, меньшую яйценоскость и меньшее общее количество поколений [чем считалось ранее]», — говорится на сайте научных новостей.

Чтобы закрепить свои результаты, биолог также проверил свою модель на нескольких видах рептилий, птиц и даже млекопитающих.

Она обнаружила, что она довольно хорошо предсказывает количество особей вида по сравнению с моделью, использованной в исследовании 2021 года.