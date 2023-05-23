Mindzie запускает первую в отрасли платформу для анализа бизнес-процессов с генеративным искусственным интеллектом

Передовая технология революционизирует способы анализа, оптимизации и поиска способов автоматизации бизнес-процессов организациями, повышая эффективность, производительность и экономию средств, сообщается в пресс-релизе компании во вторник, 23 мая.

Платформа Mindzie Business Process Mining теперь включает в себя генеративный ИИ — передовую технологию, использующую алгоритмы машинного обучения для автоматического обнаружения, визуализации и анализа бизнес-процессов.

Используя эту передовую технологию, разработчик позволяет организациям ускорить свои инициативы по совершенствованию процессов и добиться быстрой цифровой трансформации.

Революционный подход обучает ИИ тому, как думать, как «аналитик процессов», и использует собственный блочный язык mindzie для предоставления информации о процессах.

Данные клиента никогда не обучаются и не подвергаются воздействию ИИ, что делает их конфиденциальными, безопасными и защищенными.