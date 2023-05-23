Натали Портман произвела фурор на Каннском фестивале своим архивным образом от Dior

На 76-м Каннском кинофестивале прошел премьерный показ картины "Май, декабрь", где Натали Портман досталась роль главной героини.
Портман появилась на красной дорожке в копии винтажного наряда Dior коллекции 1949 года. Платье представляет собой сверкающий корсет с пышной юбкой в виде бутона цветка.
В качестве аксессуаров Натали подобрала серьги из белого золота с бриллиантами. Волосы актриса собрала в низкий пучок.
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