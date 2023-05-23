Искусственное мясо загрязняет окружающую среду больше, чем натуральное

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), на сектор животноводства приходится 14,5% глобальных выбросов парниковых газов, в том числе 9,3% на крупный рогатый скот.

Многие потребители сейчас выбирают овощные диеты, в то время как для некоторых производителей будущее разыгрывается в лабораторных стенах.

С момента презентации первого гамбургера, приготовленного in vitro из стволовых клеток в 2013 году в Лондоне, ученые продолжают верить в преимущества «культивируемого мяса», также называемого «искусственным мясом», как более экологичной и устойчивой альтернативы промышленному мясу.

Но не все так радужно в стране пробирок, как показало новое американское исследование.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале New Scientists, предполагает, что углеродный след килограмма выращенной в лаборатории говядины в 4–25 раз выше, чем у говядины, выращенной обычным способом.

Исследователи отмечают, что мясо без эксплуатации животных состоит из взятия стволовых клеток животного, а затем помещения их в резервуар, чтобы они могли размножаться и превращаться в мясо.