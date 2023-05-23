Полицейский округа Окони скончался в результате аварии на газонокосилке

Скотт Андервуд - начальник патрульной группы. Он косил траву позади своего дома, который расположен в районе Фармингтона, когда газонокосилка перевернулась у ручья.

50-летний офицер полиции утонул.

Обнаружила покойного супруга, вернувшаяся домой. В этот день женщина ухаживала за одним из родственников в больнице.

Она увидела патруль мужа, зная, что он должен был дежурить в этот день вечером. Осмотрев участок, жена обнаружила "место ДТП".

В полиции покойный прослужил 21 год. Ему было 50 лет.