Кандидат в президенты Турции Синан Оган выразил поддержку Эрдогану во втором туре выборов, которые пройдут 28 мая

Синан Оган в первом туре президентских выборов в Турции набрал всего 5,2 процента голосов. Политик отличается жесткой националистической позицией, поэтому его поддержка Эрдогана способна создать дополнительные сложности в борьбе за президенсткое кресло оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу.

О поддержке Эрдогана Синан Оган заявил, выступая на пресс-конференции в турецкой столице. Он заявил, что это решение было принято им на основе принципа постоянной борьбы с террористическими проявлениями.