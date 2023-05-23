На Моргерштерна заведено административное дело из-за отсутстия пометки иноагент в соцсетях

На Алишера Моргенштерна заведено административное дело из-за того, что тот "забыл" указать в соцсетях тот факт, что является иноагентом.
Штраф по этой статье сотавляет от 30 000 до 50 000 российских рублей. Протокол составлен в Савеловском суде российской столицы.
Госинстанция зарегистрировала протокол 23 мая. Дата разбирательства пока не определена.
Список иноагентов рэпер попал 6 мая 2022 года. Представители ведомства утверждают, что исполнителя спонсировала израильская компания Yoola Labs Ltd, включая посты певца в Телеграм-канале "Не Моргенштерн".
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