Baza: вокалист группы «Звери» Билык устроил пьяный дебош в баре Самары

23 мая журналисты новостного Telegram-канала Baza обнародовали видеозапись, на котором запечатлен пьяный дебош, в центре которого оказался фронтмен российской рок-группы "Звери" Рома Билык. Очевидцы событий утверждают, что инцидент произошёл в самарском баре "8bit", в который Билык пришёл уже изрядно пьяным.

Характерно, что сегодня группа "Звери" должна дать концерт в Самаре, однако для пользователей соцсетей остаётся загадкой вопрос, в каком состоянии Роман Билык на него явится.