Во вторник, 23 мая, венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил в Катаре на посвящённом экономике саммите, где публично заявил, что власти Соединённых Штатов постоянно пытаются диктовать населению Венгрии правила жизни, характерные для американцев, однако в Будапеште считают, что у населения страны своя культура, посягательства на которую со стороны Вашингтона недопустимы.

Также Орбан отметил, что будучи президентом США, Дональд Трамп выстраивал американо-венгерские взаимоотношения на принципах взаимодействия, ввиду чего в Будапеште хотят, чтобы политик вновь занял руководящую должность в Белом доме.