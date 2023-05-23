Нужна ли рыба в огороде: какие советы из интернета совершенно бесполезны

Если одни, стремясь повысить плодородие огорода, пользуются минеральными и органическими удобрениями, то другие считают их вредными для растений и людей. И кормят свои посадки, чем попало.

Автор канала "Ученый агроном" на платформе Дзен считает, что крупы, яичная скорлупа, томатная паста, банановая кожура и другие пищевые отходы для таких целей бесполезны. Так же, как рыба, молочные продукты, пиво или кофе.

Такие подкормки пользы не несут и даже могут серьезно навредить, - предупреждает эксперт. Взять, к примеру, яичную скорлупу. В составе компоста она полезна, а вот в грядки ее закапывать ни к чему, она ничего не даст растениям, потому что ее разложение занимает несколько лет.

Это же, по словам автора, касается кожуры банана. Да, она богата разными элементами, однако пропитана неведомыми ядохимикатами, которые применяются при выращивании бананов и их транспортировке. Как это в конечном итоге отразится на растениях - вот в чем вопрос.

Специалист советует лучше отправить банановую кожуру перегнивать в компостной куче.

По ее мнению, не лучшее решение - посыпать грядки крупами. Культурам пользы они не принесут, а грызунов привлекут обязательно, и они с радостью полакомятся не только крупой, но и урожаем корнеплодов.

Под сомнение она поставила и закладку рыбы в лунки при посадке томатов и других растений.

Для удовлетворения потребности фосфора в ней недостаточно, но ведь и гнилостный процесс непременно начнется.

И он не лучшим образом отразится на растении, - предупредила автор блога. И подчеркнула, что, по ее мнению, лучше не использовать для стимуляции роста и созревания растений борную кислоту, нашатырный спирт, марганцовку и йод.

Ученый агроном советует лучше купить комплекс удобрений, и подкармливать растения правильно. А эксперименты с малопригодными веществами, по ее мнению, могут привести к потере здоровья растений и ухудшить структуру грунта.