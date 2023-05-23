Пилильщик и плодожорка могут погубить урожай слив

"Губители слив" плодожорка и пилильщик откладывают яйца в месте формирования плодов. Личинки благополучно переживают зиму и весной начинают активизироваться.

Если вовремя не очистить дерево от опасных насекомых, урожай слив может погибнуть.

Дерево следует очистить от насекомых, пока плоды на нем еще целые. Для этого есть несколько способов.

Можно расстелить под сливой подстилку и хорошенько тряхнуть дерево - большинство насекомых упадут на ткань.

Отпугнуть вредителей поможет и хвойный раствор, запаха которого они не переносят. А можно, наоборот, привлечь их запахом сладкого компота, развесив по дереву емкости с жидкой приманкой.

Если плоды слив уже "зачервивели", то понадобятся химические средства. Необходимо опрыскивать сливы инсектицидами несколько раз в году, чтобы прогнать из них паразитов.