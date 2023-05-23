Бузова одарила поклонников горячими фото в открытом купальнике

Исполнительница и ведущая ТВ Ольга Бузова устроила себе выходные дни в Сочи. Артистка с ума сходит от счастья из-за того, что может поспать больше 5 часов.

Звезда продемонстрировала фолловерам, как она плавает в бассейне, парится в бане и дегустирует блюда от местного шеф-повара.

Бузова радовалась тому, что в курортном городке стоит отличная погода, несмотря на прогнозы синоптиков "в виде дождей".

Также знаменитость не забыла порадовать фанатов очередной серией своих снимков в бикини.

Ольга продемонстрировала стройное тело и подтянутые ягодицы. Эти кадры поющая ведущая подписала: "Любовь живет в моем сердце".