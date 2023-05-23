Подсолнух не терпит рядом с собой других растений

Кроме того, подсолнух вытягивает всю влагу из почвы, тем самым лишая соседей воды. А еще продуцирует вокруг себя специфические вещества, которые неприемлемы для роста большого количества растений.

Вот почему солнечный цветок следует высаживать на клумбе автономно. Другие растения высаживаются на расстоянии не меньше метра от него.

Злакам, в частности, пшенице, помидорам, свекле и капусте категорически противопоказано соседство подсолнуха, так как он отберет у них все питательные вещества.

А вот огурцам его соседство, наоборот, необходимо. Своими большими цветками он заслонит огуречные завязи от яркого солнца, не дав им сгореть.

А поскольку корни огурцов находятся значительно выше корней подсолнуха, то питательных веществ из земли им будет хватать.