Солист группы Винтаж Романоф пояснил причину бешеной популярности Ласкового мая

Композитор Алексей Романоф объяснил культ группы "Ласковый май". Музыкант назвал коллектив "яркой культурной историей" своего времени.

Романоф заметил, что, когда группа появилась, то была самой модной. Романоф назвал Сергея Кузнецова отличным композитором.

Артисты группы запали в сердца девчонок, рыдающих на концертах своих кумиров. По мнению музыканта, все, что делали ребята, было "очень современно и свежо".

Композитор отметил, что многие люди воспринимали "Ласковый май" как глоток свежего воздуха после СССР.