Шольц публично заявил о поддержке Байдена на предстоящих выборах в США

Шольц выступал перед школьниками в предместье Берлина и в своей речи выразил обвинения Трампу и заявил, что не поддержит экс-президента из-за его негативной роли, которую тот может сыграть в истории США и Германии.

Прямая речь, используемая Шольцем, может отражать то, насколько натянутыми были двусторонние отношения во время президентства Трампа, которым в то время руководила предшественница Шольца Ангела Меркель, когда Шольц был министром финансов.

Отвечая на вопрос ученика, Шольц сказал: «Я думаю, что нынешний президент лучше, поэтому я хочу, чтобы его переизбрали».

По словам Шольца, многолетний опыт Байдена на государственной службе означает, что он точно знает, «что нужно сделать, чтобы мир не развязал войну».