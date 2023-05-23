Пара похудела на 130 килограммов, чтобы исполнить свою мечту

29-летняя Кайри Доран из Дублина, весившая порядка 130 килограммов, утверждает, что набрала полноту из-за гормональных нарушений. У молодой женщины было много проблем со здоровьем: эндометриоз и нарушения работы щитовидной железы, синдром поликистозных яичников.

Ее муж тоже страдал от ожирения, его вес составлял около 160 килограммов, сообщает Рамблер со ссылкой на Daily Mirror.

Переломный момент наступил, когда пара захотела завести ребенка. После неудачных попыток забеременеть молодые супруги обратились к врачам. По словам Кайри, ей посоветовали перед обследованием и лечением похудеть. И Доран решила, что должна сбросить вес во что бы то ни стало.

Кайри решилась на хирургическую операцию по уменьшению объема желудка. Это позволило ей за полгода похудеть более, чем на 60 килограммов.

Достижения жены так впечатлили Карла, что он тоже последовал ее примеру. После операции вес мужчины тоже сократился на 60 килограммов.

Снижение веса помогло паре избавиться и от проблем со здоровьем. Сейчас они придерживаются здорового питания и с нетерпением ожидают, когда станут родителями. По словам Кайри, врачи после похудения согласились помочь им в зачатии ребенка.