Если закопать под деревом лист железа или камень, то его урожайность повысится

Этот метод известен издавна и носит название "бабушкин камень". Его суть состоит в том, что днем камень нагревается под солнцем, а ночью отдает свое тепло корням дерева.

Это помогает деревьям легче пережить ночные заморозки, а потом быстрее зацвести. Урожайность их тоже значительно повышается.

Камни обычно укладывают вокруг древесного ствола на метр в диаметре и на 20 см в глубину, снимая слой почвы под деревом. Обычно "каменные круги" делают под стволами слив, яблонь, вишен и груш.

Лист железа кладут в яму при посадке дерева под корни, чтобы они пошли расти не вглубь, а вширь. Такой метод оправдан там, где грунтовые воды находятся слишком глубоко и древесные корни не могут до них дотянуться.