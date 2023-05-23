Шеин смогла привлечь в новый проект в Индии $2 млрд

Новая сделка с индийским гигантом розничной торговли Reliance Retail вернет китайский интернет-магазин быстрой моды в южноазиатскую страну.

Население Индии в мае превысило 1,4-миллиарда и вывело ее на лидирующие позиции по этому показателю в мире.

Представитель Шейн подтвердил сделку, о которой ранее сообщила Wall Street Journal.

Он также отметил, что было преодолено нормативные препятствия с правительством Индии.

Правительство Индии заблокировало популярное приложение Шейн в 2020 году, сославшись на угрозу национальной безопасности.

Шейн может начать работать в Индии уже в этом месяце.