Шеин смогла привлечь в новый проект в Индии $2 млрд

Новая сделка с индийским гигантом розничной торговли Reliance Retail вернет китайский интернет-магазин быстрой моды в южноазиатскую страну.
Население Индии в мае превысило 1,4-миллиарда и вывело ее на лидирующие позиции по этому показателю в мире.
Представитель Шейн подтвердил сделку, о которой ранее сообщила Wall Street Journal.
Он также отметил, что было преодолено нормативные препятствия с правительством Индии.
Правительство Индии заблокировало популярное приложение Шейн в 2020 году, сославшись на угрозу национальной безопасности.
Шейн может начать работать в Индии уже в этом месяце.