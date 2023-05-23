Финансист Янбаева объяснила, почему некоторые люди не могут накопить деньги

16:29 2023-05-23

Финансист Фатима Янбаева объяснила, почему процесс накопления для некоторых людей составляет огромную проблему

Финансист Фатима Янбаева утверждает, что очень часто процесс накопления средств неосознанно тормозиться, главной причиной чему является отсутствие конкретных целей. Своими наблюдениями эксперт по личным финансам поделилась в интервью изданию "Газета.ру".

Янбаева утверждает, что мозгу нужны четкие установки, а не что-то типа "на черный день".

Эксперт предостерегает от того, чтобы бросаться в крайности и загонять себя в слишком жесткие рамки. Бывает такое, что человек не копил никогда, а сразу переходит к режиму максимальной экономии. Такой подход может привести к большому стрессу, а после срыву с чувством вины за "невыполненные обязательства".

Откладывание денег должно быть системой, делать это нужно регулярно. Лучше откладывать постоянно по чуть-чуть, чем раз в полгода, но много.

Также специалист уверяет, что нелишним будет ведение учета расходов и доходов.