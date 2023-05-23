Полунин признался, что гордится своей татуировкой с гербом Украины на руке

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке, мне ничего никто никогда не говорил в России, поэтому с гордостью ношу украинский герб», — цитирует Полунина Telegram-канал Shot.

Балерун также отметил, что украинский герб не мешает ему любить президента Российской Федерации Владимира Путина, с изображением которого у танцовщика балета есть сразу три татуировки.

Сегодня, 23 мая, Сергей Полунин получил государственную награду за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства, пожав руку российскому лидеру в третий раз в жизни.