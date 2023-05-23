Глава Ford Джим Фарли заявил о «секретном оружии» в борьбе за рынок EV

16:39 2023-05-23

Только в этом году американский автомобильный гигант потеряет три миллиарда долларов на электромобилях, но подразделение должно выйти на прибыль уже через три года, сообщил генеральный директор компании.

Глава Ford Джим Фарли заявил о «больших ставках», «новой эре» и «секретном оружии», что должно убедить аналитиков и инвесторов в аудитории, что 120-летняя компания находится на правильном пути в эпоху электроники и программного обеспечения.

Отмечается, что производитель разработал две новые полностью электрические модели с прицелом на европейский рынок.

Конкуренция между производителями электромобилей сегодня достигла небывалых масштабов. Крупные игроки в это связи делают ставки на новые технологии и удешевление популярных моделей.

Показать следующие комментарии
Фото