Глава Ford Джим Фарли заявил о «секретном оружии» в борьбе за рынок EV

Глава Ford Джим Фарли заявил о «больших ставках», «новой эре» и «секретном оружии», что должно убедить аналитиков и инвесторов в аудитории, что 120-летняя компания находится на правильном пути в эпоху электроники и программного обеспечения.

Отмечается, что производитель разработал две новые полностью электрические модели с прицелом на европейский рынок.

Конкуренция между производителями электромобилей сегодня достигла небывалых масштабов. Крупные игроки в это связи делают ставки на новые технологии и удешевление популярных моделей.