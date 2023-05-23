Бородина призналась, что в детстве ее домогался взрослый мужчина

Ведущая ТВ Ксения Бородина призналась, что, будучи девочкой, подвергалась домогательствам со стороны взрослого мужчины. Об этом знаменитость написала в своем Телеграм-канале.

Этой информацией звезда экрана поделилась после того, как узнала о надругательстве тренера олимпийского резерва над пятиклассницей в Уфе. Бородина сообщила, что в детстве ее тоже домогался тренер.

Ведущая перестала заниматься спортом, как только увидела, что мужчина пристает к ней.

В собственном блоге Ксения призвала матерей и отцов наблюдать за состоянием собственных чад, прислушиваться к ним. Бородина отметила, что детям часто тяжело рассказывать о домогательствах, но поведение их меняется.