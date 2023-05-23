Москва называет нападение на Белгородскую область легитимацией войны: диверсанты уничтожены

«Это еще раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс»: «Эти усилия будут продолжены, как и специальная военная операция по предотвращению подобных вторжений в будущем».

Все украинские военные, участвовавшие в нападении, были оттеснены на территорию Украины и «ликвидированы», заявили в Минобороны России.

«Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре бронемашины и пять внедорожников», — сообщил военный представитель Игорь Конашенков.

По имеющейся информации в ходе нападения на Гайвороново пострадало два мирных жителя.