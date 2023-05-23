Беларусь обвинили в похищении украинских детей

Сообщается, что 2150 детей, в том числе сироты до 15 лет, были вывезены в так называемые оздоровительные лагеря и санатории Беларуси.

Украина обвиняет Россию в том, что она перевезла на свою территорию около 20 тысяч детей.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в связи с этими инцидентами.

В свою очередь СКР объявил в розыск главу МУС и прокурора, который выносил решение об ордере для Путина и возбудил против них уголовные дела.