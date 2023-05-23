Боец MMA Джефф Монсон отказался от гражданства США, сдав американский паспорт

23 мая боец смешанных единоборств Джефф Монсон публично заявил, что он побывал в здании консульства Соединённых Штатов, сдав свой американский паспорт и отказавшись от гражданства данного государства, поскольку он не согласен с политикой, осуществляемой администрацией Вашингтона. По словам Монсона, теперь он является только россиянином и никак не связан с США.

Известно, что ранее Джефф Монсон стал гражданином РФ, получив российский паспорт, стал депутатом партии "Единая Россия" от города Красногорск и набил на шее татуировку с латинской буквой Z, ставшей неофициальным символом спецоперации в Украине.

Монсон получил известность благодаря своему бою с легендарным российским атлетом Фёдором Емельяненко, которому уже бывший американец проиграл.