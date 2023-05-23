Медведев: Оружие повышает риск «ядерного апокалипсиса»

Медведев заявил, что чем более разрушительным будет оружие союзников Украины, тем выше риск «ядерного апокалипсиса», сообщает государственное информационное агентство РИА Новости.

Медведев является близким доверенным лицом президента Владимира Путина и в настоящее время является заместителем председателя Совета безопасности России.

Относительно недавних событий в приграничном с Россией районе Белгорода, по данным агентства, Медведев называет опровержения со стороны Украины «ложью».

Украина опровергла обвинения России в причастности к вооруженному вторжению в Белгород.

Медведев призвал в своем выступлении из Лаоса уничтожить прорвавшихся на территорию области боевиков ВСУ и не брать их в плен.