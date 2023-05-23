Представитель группы Звери назвал причину конфликта солиста с посетителями бара в Самаре

Представитель поп-рок-группы "Звери" пояснил, что конфликт солиста Ромы Зверя (Роман Билык) с посетителем самарского бара произошел из-за навязчивости фанатов, о чем сообщает Телеграм-канал "Подъём".

Лидер музыкального коллектива в компании своей команды после того, как заплывал на лодках по Волге, пришел отдохнуть в бар Самары.

Компания посетителей общепита настойчиво пыталась пообщаться с певцом, в результате чего разгорелся конфликт.

Представитель "Зверей" пояснил, что Роман не раз в вежливой форме отказал навязчивой компании, но до них не доходило, что нужно успокоиться. Нахалы стали неуважительно обращаться к музыканту.

Представитель группы напомнил, что знаменитости - тоже люди и вправе побыть с друзьями, чтобы никто не мешал их общению.

Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил, что конфликт разгорелся из-за Ромы Зверя, бросавшего семечки в посетителя. Он якобы вел себя агрессивно и вызывающе.